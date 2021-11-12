Цена подсолнечного масла перевалит за 100 грн – прогноз производителя
В результате удорожания энергоносителей вскоре в украинских магазинах можно будет встретить подсолнечное рафинированное масло по цене выше 100 грн за литр. Такой прогноз дал член "Украинской Рады бизнеса" и собственник компании "ГрадОлия" Станислав Таршин, сообщает UBR.
Он объяснил, что осенью природный газ резко подорожал для предприятий – почти в 2,5 раза. Только из-за этого себестоимость производства для предприятий масложировой отрасли вырастет на 5-10%.
Ситуация осложняется давлением на себестоимость других составляющих производства – а именно подорожавшего гексанового растворителя и электроэнергии, цена которых выросла почти на 25%.
Вместе с тем гексановый растворитель и э/э занимают более 30% в себестоимости производства для масложировой отрасли.
"Также растут транспортные расходы, материалы для фасовки, запасные части", – подчеркнул Таршин.
По его мнению, все указанное заставляет предприятия поднимать цены на конечную продукцию. Удорожание подсолнечного масла приведет к потере украинскими производителями доли мирового рынка и снижению объемов производства.
Однако стратегически от удорожания могут выиграть те предприятия, которые снизят зависимость от природного газа за счет модернизации производства.
"Одним из таких способов является выработка электроэнергии из биогаза, сырьем для которого может быть шелуха. Это, кстати, "зеленая" энергетика", – указал на одну из возможностей решения энергетической проблемы владелец "ГрадОлия".