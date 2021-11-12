Цена подсолнечного масла перевалит за 100 грн – прогноз производителя

В результате удорожания энергоносителей вскоре в украинских магазинах можно будет встретить подсолнечное рафинированное масло по цене выше 100 грн за литр. Такой прогноз дал член "Украинской Рады бизнеса" и собственник компании "ГрадОлия" Станислав Таршин, сообщает UBR.

Он объяснил, что осенью природный газ резко подорожал для предприятий – почти в 2,5 раза. Только из-за этого себестоимость производства для предприятий масложировой отрасли вырастет на 5-10%.

Ситуация осложняется давлением на себестоимость других составляющих производства – а именно подорожавшего гексанового растворителя и электроэнергии, цена которых выросла почти на 25%.

Вместе с тем гексановый растворитель и э/э занимают более 30% в себестоимости производства для масложировой отрасли.

"Также растут транспортные расходы, материалы для фасовки, запасные части" , – подчеркнул Таршин.

По его мнению, все указанное заставляет предприятия поднимать цены на конечную продукцию. Удорожание подсолнечного масла приведет к потере украинскими производителями доли мирового рынка и снижению объемов производства.

Однако стратегически от удорожания могут выиграть те предприятия, которые снизят зависимость от природного газа за счет модернизации производства.