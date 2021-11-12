Госрегулирование цен: почему дорожает автомобильное топливо

Почему растут цены на автомобильное топливо и какие прогнозы на будущее. Как на это влияет Минэкономики, сообщает Слово и дело.

Автомобильное топливо в Украине заметно подорожало с начала осени. Фактически за два месяца средняя стоимость бензина А-95 выросла на 2,15 грн. В начале октября Министерство экономики обнародовало новые расчеты средней стоимости бензина и дизельного топлива. Журналисты пообщались с экспертом по вопросам энергетики и попытались выяснить, почему растут цены и какие прогнозы на будущее.

Как изменилась цена на топливо

В начале осени А-95 премиум стоил 31,6 грн за литр. Цена на бензин А-95 была несколько ниже - 29,68 грн за литр. Стоимость бензина А-92 составляла 28,85 грн, дизельного топлива - 27,90 грн за литр. Автомобильный газ стоил 17,48 грн. Всего за два месяца он подорожал меньше всего.

Цены на топливо по состоянию на 10 ноября:

бензин А-95 Премиум-33,83 (+2,23 грн);

бензин А-95 – 31, 82 (+2,14 грн);

бензин А-92– 30,87 (+2,02);

дизельное топливо – 30,61 (+2,71);

газ автомобильный-18,73 (+1,25 грн).

Таким образом, больше всего изменилась стоимость дизтоплива и бензина А-95 Премиум. Меньше всего - автомобильного газа.

Почему цены на топливо растут

Директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев пояснил, что существует несколько причин подорожания.

По его словам, можно выделить 4 основных фактора:

стоимость нефтепродуктов на границе;

курс национальной валюты; спрос;

внешнее и административное влияние со стороны органов государственной власти, которые

вмешиваются в деятельность рынка по определенным соображениям.

Относительно стоимости нефтепродуктов на границе. Украина закупает около 70% потребляемых нефтепродуктов. Особенно велика зависимость относительно дизельного топлива, которого завозится около 80%.

"Поскольку нефтяные котировки спекулятивно повысились до 80-83 долларов за баррель, это привело к тому, что с отсрочкой, но поднялись и цены на нефтепродукты, которые производятся в тех государствах, откуда Украина их покупает. И это способствовало повышению стоимости нефтепродуктов на заправках" , – отметил Рябцев.

С курсом валюты ситуация интереснее. Эксперт пояснил, что нефтепродукты закупаются по коммерческому курсу, преимущественно за евро. По евро также определяется величина акцизного налога.

В то же время в течение этой осени наблюдается довольно нетипичная ситуация для Украины - курс доллара падает, а гривна укрепляется, несмотря на типичные сезонные колебания. По словам Рябцева, это наоборот способствует снижению стоимости нефтепродуктов на границе.

Почему же тогда цены на бензин растут? Потому что конкретно в этой ситуации на стоимость влияют другие факторы.

Госрегулирование цен

Еще один фактор - административное влияние. По словам эксперта, ежедекадно публикуются рекомендованные цены на так называемое социальное топливо.

"Но эти публикации каждый раз дестабилизируют ситуацию на рынке, потому что даже когда другие факторы не действуют, эти публикации почему-то рекомендуют трейдерам поднять стоимость нефтепродуктов в рознице" , - рассказал эксперт.

В целом, по его словам, если подытожить, то основным фактором влияния на рынок были именно публикации Минэкономики, которые подтолкнули абсолютное большинство трейдеров повысить цены.

"Другие факторы либо компенсировали друг друга, либо их изменение не было таким значительным, чтобы способствовать существенному увеличению стоимости нефтепродуктов на заправках. Учитывая это, вот это государственное "регулирование" стало тем драйвером роста стоимости топлива на заправках с начала осени этого года" , – считает Рябцев.

Почему государство позволяет повысить цены? По мнению эксперта, методика, по которой определяется рекомендованная цена, не выдерживает никакой критика и является несовершенной.

"Если государство позволяет поднять цены, то почему бы не воспользоваться такой возможностью. Даже если никаких экономических оснований для этого нет" , – подчеркнул он.

Какова ситуация с другим горючим

Директор специальных программ научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев пояснил, что сейчас происходит переход с продажи летнего дизельного топлива на зимнее.

Зимнее топливо не густеет на низкой температуре, в отличие от летнего.

"Поскольку летних запасов очень много, их надо быстро распродать, поэтому цены на бензин пошли вниз. В то же время, когда начнут продавать зимнее топливо (через несколько недель), тогда цена будет расти. К тому же, зимнее топливо на несколько процентов дороже, чем летнее" , – отметил эксперт.

Он добавил, что сейчас также есть определенные проблемы со сжиженным газом (автогазом), потому что российские поставщики уменьшили объемы поставок этого ресурса в Украину. Среди причин Рябцев выделил возросший спрос на сжиженный газ в Турции, Польше, России и других странах, которые используют его не для автомобилей, а для котлов (для тепла).

Эксперт подчеркнул, что это типичная ежегодная ситуация, которая наблюдается с наступлением отопительного сезона.