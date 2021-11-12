Найден признак скорого диабета

Международный коллектив исследователей обнаружил, что по содержанию в крови белка фоллистатина можно предсказать, разовьется ли у человека диабет второго типа, за 19 лет до начала заболевания, сообщает Лента.Ру.

Специалисты отследили состояние здоровья более 5,3 тысячи пациентов в Швеции и Финляндии на протяжении от четырех до 19 лет.

"Мы нашли, что по высоким уровням фоллистатина в крови можно предсказать возникновение болезни за срок до 19 лет вне зависимости от других факторов риска, таких как возраст, индекс массы тела, уровень глюкозы в крови, диета и физическая активность" , — рассказала ведущий автор работы, доцент Лундского университета Ян де Маринис.

Исследователи выяснили, что фоллистатин способствует расщеплению жиров в жировой ткани, что приводит к накоплению липидов в печени. Это увеличивает риск развития неалкогольной жировой болезни печени. Полногеномный поиск ассоциаций, проведенный среди более чем пяти тысяч шведов, британцев и итальянцев, показал, что уровни фоллистатина управляются в организме регуляторным белком глюкокиназы (GKRP). Посвященная признаку скорого диабета статья ученых опубликована в журнале Nature Communications.

В настоящее время исследователи работают над разработкой диагностического устройства, которое по содержанию фоллистатина позволит предсказывать риск развития диабета у человека.