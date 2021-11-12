Acura возвращается к модели Integra

Возрожденное имя Integra придет на смену маловыразительному ILX. Новое поколение модели призвано удовлетворить потребности молодых и активных драйверов, сообщает Обозреватель.

Спустя 20 лет в компании Honda и ее люксовом подразделении Acura решили вернуться к спортивной модели Integra. В свое время автомобиль пользовался популярностью у фанов скорости.

Спустя 20 лет в компании Honda и ее люксовом подразделении Acura решили вернуться к спортивной модели Integra. Источник: Acura

Основой для создания Integra послужило новое поколение модели Honda Civic, но в отличие от "донора", Acura получила кузов лифтбек. Именно такими многие помнят прежнюю Integra середины 80-х годов прошлого века. Данью уважения к предку стали крупные надписи на бамперах. На мир новинка смотрит тонкими светодиодными фарами, а подчеркнуть спортивность модели призваны крупные 19-дюймовые изящные диски с пятью парами спиц.

Подчеркнуть спортивность модели призваны крупные 19-дюймовые изящные диски с пятью парами спиц. Источник: Acura

От Civic новинка унаследовала турбированный 1,5-литровый мотор мощностью свыше 200 л.с. Источник: Acura

От Civic новинка унаследовала турбированный 1,5-литровый мотор мощностью свыше 200 л.с. Реализовать его потенциал помогут 6-ступенчатая "механика", дифференциал повышенного трения и тормоза Brembo. В качестве опции будет предложена автоматическая трансмиссия.

Впервые Integra получит американскую "прописку" и займет меcто на конвейере завода в штате Огайо, где уже собирают более крупные седаны Acura TLX. Дебют новинки запланирован на весну будущего года. Стоимость станет известна ближе к началу продаж.