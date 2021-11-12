В Беларуси назвали цель Польши и Литвы в ситуации с мигрантами

Польша и Литва используют ситуацию с мигрантами на границе с Беларусью для того, чтобы получить дополнительное финансирование от Евросоюза, сообщает Известия.

Об этом заявил постпред Беларуси при ООН Валентин Рыбаков.

"Мы считаем, что именно западные страны "инструментализировали" эту самую миграцию, потому что уничтожили государственность, экономику, инфраструктуру в отдельных странах, образ жизни там", — отметил Рыбаков.

По его словам, именно западные страны "должны нести всю полноту ответственности" за людей, которые массово бегут из разрушенных Западом государств.