Антивзрывная реформа: как чиновники будут разминировать Донбасс

В Украине создан Национальный орган по противоминной деятельности, который должен координировать деятельность по разминированию территорий в Донецкой и Луганской областях. Соответствующее решение на этой неделе принял Кабинет Министров, сообщает Depo.ua.

Учреждение такого органа предусмотрел закон "О противоминной деятельности в Украине", который вступил в силу еще 25 января 2019-го. Согласно документу, в Украине должны были разработать систему противоминной деятельности с образованием нескольких новых государственных органов.

Однако со сменой власти в стране пришло новое видение процессов. "Слуги народа" предыдущий концепт раскритиковали за "слишком сложную структуру" и необходимость выделять из бюджета средства на новые институции.

Поэтому 17 сентября 2020 года Верховная Рада внесла изменения в закон. Противоминные учреждения теперь основывали на платформах министерств без выделения дополнительного финансирования. На фондах Минобороны создавали Центр противоминной деятельности, а на фондах МВД – Центр гуманитарного разминирования.

Однако, пожалуй, эта практика себя не оправдала, потому что 10 ноября 2021 года Кабмину все же пришлось создавать Национальный орган по вопросам противоминной деятельности.

Согласно тексту правительственного постановления, это - межведомственный вспомогательный орган, который будет функционировать по коллегиальному принципу под председательством министра обороны. В его состав входят министр обороны и заместители министров: внутренних дел, обороны по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, образования и науки, здравоохранения, социальной политики, иностранных дел, а также первый заместитель председателя ГСЧС и представитель СБУ.

Орган должен координировать деятельность министерств, центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, а также предприятий и организаций.

Вместе с тем планирование и практическую организацию мероприятий разминирования, внесение предложений по формированию государственной политики в противоминной деятельности, информирование общественности, управление качеством проведения операций по разминированию и т.д. будут осуществлять Центр противоминной деятельности и Центр гуманитарного разминирования.

А между тем проблема действительно существует. Только по предварительным оценкам площадь территории, которую считают опасной из-за наличия взрывоопасных предметов, составляет около 7 000 км2 с населением около 1,5 млн граждан Украины. И это только та часть, которая находится под контролем Киева.

Значительно хуже ситуация на неподконтрольной территории, которая составляет около 14 000 км2. Эти территории заминированы и загрязнены взрывоопасными предметами, и после восстановления там государственного контроля они также будут нуждаться в разминировании.

По данным Международного центра разминирования в Женеве, Украина входит в пятерку государств, где от взрывоопасных предметов чаще всего погибают люди. По предварительным оценкам, если не менять текущий темп, то период полного разминирования наших территорий составляет 300 лет и будет стоить более 150 миллиардов гривен.

Согласно закону "О противоминной деятельности в Украине", средства на финансирование мер противоминной деятельности и социальную помощь пострадавшим от минирований будут поступать как из госбюджета, так и за счет донорской помощи стран-партнеров.

Украину в проведении гуманитарного разминирования поддерживают НАТО, ЕС, ОБСЕ, ООН, Женевский международный центр гуманитарного разминирования, а также страны – США, Канада и Великобритания. В частности, последние предоставляют большую материально-техническую помощь в виде роботизированных систем разминирования, новейших средств защиты саперов, комплектов разминирования, систем дистанционного подрыва.

К разминированию освобожденных территорий Донецкой и Луганской областей привлекают также неправительственные организации, действующие на основе совместного соглашения с Министерством обороны Украины.

По подсчетам украинских саперов, которые в нынешних условиях недофинансирования ежедневно выковыривают из донбасской земли около 130 минно-взрывных устройств, при нормальной организации всех процессов, надлежащем финансировании и привлечении современных технологий, с разминированием Донбасса можно справиться за 10-15 лет.