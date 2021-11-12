Джамала улетела в романтическое путешествие с мужем

После вылета из "Танцев со звездами" и сольника в Октябрьском дворце Джамала отправилась в отпуск. Впервые за долгое время она улетела за границу не с сыновьями, а с мужем. Для романтической поездки пара выбрала Италию, город Неаполь, сообщает 24 Канал.

38-летняя Джамала так хотела в путешествие с любимым, что ей было безразлично, где отдыхать. По словам певицы, они с Бекиром "ткнули пальцем, куда можно быстро полететь прямым рейсом" и наткнулись на Неаполь – город-миллионник в Италии.

Фото из инстаграма певицы

"Наконец-то вдвоем. Не спрашивайте почему именно Неаполь. Купили первый прямой перелет, который увидели," , – поделилась Джамала.

В Италию звездные супруги прилетели вечером, поэтому успели увидеть не так много.

Джамала с мужем в Италии / Фото из инстаграма певицы