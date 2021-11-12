Безопасно ли использовать "Дію" в эпоху роста киберугроз: ответ эксперта
Потенциал приложения "Дія" в улучшении качества государственных услуг в Украине не вызывает сомнений, однако баланс между удобством и безопасностью должен соблюдаться. Так считает Лора Галанте, американский специалист в сфере кибербезопасности, сообщает Новое время.
"Всегда есть определенный баланс между удобством и безопасностью. Чем больше безопасность мобильного приложения, тем ниже его удобство. И напротив. Нельзя всегда бояться и думать: если цифровой инструмент можно хакнуть, то им не нужно пользоваться. Ведь так же у вас могут украсть ваш бумажный паспорт", — напомнила Лора Галанте, которая в США является признанным специалистом по противодействию киберугрозам и основала собственную компанию Galante Strategies.
По ее мнению, если в разработку "Дії" "вложены ресурсы, если продумана безопасность этого приложения", то проект должен стать успешным.
"А его потенциал в улучшении качества государственных услуг не вызывает сомнений. Впрочем, думаю, что загранпаспорта, с которыми граждане совершают международные поездки, никогда не станут полностью цифровыми", — отметила Галанте.