Безопасно ли использовать "Дію" в эпоху роста киберугроз: ответ эксперта

Потенциал приложения "Дія" в улучшении качества государственных услуг в Украине не вызывает сомнений, однако баланс между удобством и безопасностью должен соблюдаться. Так считает Лора Галанте, американский специалист в сфере кибербезопасности, сообщает Новое время.

"Всегда есть определенный баланс между удобством и безопасностью. Чем больше безопасность мобильного приложения, тем ниже его удобство. И напротив. Нельзя всегда бояться и думать: если цифровой инструмент можно хакнуть, то им не нужно пользоваться. Ведь так же у вас могут украсть ваш бумажный паспорт" , — напомнила Лора Галанте, которая в США является признанным специалистом по противодействию киберугрозам и основала собственную компанию Galante Strategies .

По ее мнению, если в разработку "Дії" "вложены ресурсы, если продумана безопасность этого приложения", то проект должен стать успешным.