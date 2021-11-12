Путин готов к новому вторжению в Украину – британский эксперт

Президент РФ Владимир Путин готовится воспользоваться тем, что Европа сосредоточена на Беларуси, Балканах и энергетическом кризисе, чтобы начать новое вторжение в Украину, сообщает Новое время.

Таким мнение поделился британский экономист, эксперт по вопросам Украины Тимоти Эш.

Он считает, что Россия может вывести войска на границу Беларуси, чтобы ответить на аналогичные действия Польши по поводу сдерживания потока мигрантов.

"Республика Сербская [часть Боснии и Герцеговины, - ред.] получает отмашку от Москвы и начинает активные действия по распаду Боснии и Герцеговины. Это приковывает все внимание Евросоюза, который попытается удержать Балканы. Между тем Россия использует события в Беларуси, чтобы еще больше обострить военную эскалацию в Украине. Это то, что мы сейчас наблюдаем с увеличением развертывания вокруг нее российских войск" , — отметил Эш.

Эксперт предполагает, что глава Кремля использует подобную возможность, увидев, что "Запад слаб, разделен и дезориентирован".