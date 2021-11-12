Си Цзиньпин получил титул "кормчего"

Председателя КНР Си Цзиньпина отныне в Китае будут также именовать "кормчим китайского возрождения". Об этом заявил представитель Компартии Китая в ходе брифинга в пятницу, сообщает Интерфакс.

Накануне Центральный комитет Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) принял "историческую резолюцию", в которой подчеркиваются достижения партии за минувший век, в том числе при лидерстве Си Цзиньпина. В документе содержится призыв продолжать поддерживать политику нынешнего председателя КНР. Это способствовало укреплению полномочий китайского лидера.

Лишь третий раз в истории в Китае приняли подобный документ о достижениях КПК. До этого одобряли резолюцию Мао Цзэдуна в 1945 году и Дэн Сяопина в 1981 году. Таким образом, шаг по принятию этого документа нацелен на то, чтобы приравнять достижения нынешнего председателя КНР к двум вышеупомянутым бывшим китайским лидерам.