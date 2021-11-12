Журнал Time назвал лучшие изобретения 2021 года

Лучшими изобретениями года также признаны вакцины против коронавирусной инфекции и малярии, сообщает Корреспондент.

Журнал Time опубликовал список лучших изобретений 2021 года. Как говорится на сайте журнала, в него вошли новинки технологий.

В список попали несколько десятков гаджетов, технологий и изобретений. В частности, в раздел Приложения и программное обеспечение попали: безопасная поисковая система без рекламы Neeva, приложение Subdial panic button и интерактивная карта метро MTA Live.

В раздел VR и AR - очки виртуальной реальности Lenovo ThinkReality A3 Smart и Qualcomm Snapdragon XR2.

В категории Электроника оказались Paper Shoot Camera, складной смартфон Samsung Galaxy Z Flip3, ноутбук Framework Laptop, умный селфи-палка Vecnos IQUI и умные часы JLab JBuds Frames.

Кроме того, лучшими изобретениями также признаны вакцины против COVID-19 и малярии.

Напомним, в прошлом году Time впервые назвал Ребенка года, которым стала 15-летняя исследовательница в сфере высоких технологий Гатанджали Рао.