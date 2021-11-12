Президент Франции получит новый парадный автомобиль

Президент Пятой республики получит новый автомобиль для парадных выездов. На смену прежнему DS 7 Crossback Presidentiel, который был представлен в 2017 году, Эмманюэль Макрон получит новый удлиненный вариант с гибридным мотором, сообщает Обозреватель.

Основой для создания новинки послужила полноприводная гибридная версия E-Tense 300. Этот автомобиль оснащается 1,6-литровым турбированным двигателем и электромотором на задней оси, используемым для привода своей пары колес. Суммарная мощность такого силового агрегата достигает 300 л.с.

Президентский DS 7 Crossback Elysee стал длиннее на 200 мм. Источник: Stellantis

Еще одним статусным отличием президентской модели DS 7 Crossback Elysee является новый кузов, который стал длиннее на 200 мм. Колесная база выросла до 2938 мм, а общая длина достигает 4790 мм.

Прежний DS 7 Crossback Presidentiel был представлен в 2017 году на инаугурации Макрона. Источник: Stellantis

С учетом современной нестабильности в европейском обществе DS 7 Crossback Elysee сделали бронированным. Это хорошо видно по массивным рамкам лобового и боковых стекол. Кроме того, автомобиль снабдили спецсигналами и флагштоками.

DS 7 Crossback Elysee сделали бронированным. Это хорошо видно по массивным рамкам лобового и боковых стекол. Источник: Stellantis

Респектабельный вид машине придают 20-дюймовые глянцевые диски и облицовка радиатора, окрашенные в глубокий "чернильный" цвет Ink Blue. На кузове и в салоне установлены шильдики с французским триколором и буквами RF – Republique Française

Задний ряд получил раздельные кресла с электроприводом, подогревом и вентиляцией. Они разделены массивным центральным тоннелем с панелью управления креслами и светом, есть держатели для документов, зарядка для телефона и разъемы USB.

Задние кресла разделены массивным центральным тоннелем с панелью управления креслами и светом. Источник: Stellantis

Респектабельный вид машине придают 20-дюймовые глянцевые диски. Источник: Stellantis

Перед широкой общественностью новая "колесница" Макрона дебютировала на торжественной церемонии в честь Компьенского перемирия, соглашения о прекращении военных действий в Первой мировой войне, заключенного 11 ноября 1918 года между Антантой и Германией недалеко от французского города Компьен.