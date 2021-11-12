Акции проблемного китайского застройщика выросли в цене

Акции китайского застройщика China Evergrande взлетели в цене на 16 процентов, свидетельствуют данные Гонконгской биржи, сообщает Лента.Ру.

Цена одной акции поднялась до 2,94 гонконгского доллара (0,38 доллара). Сейчас показатель несколько снизился, стоимость одной бумаги составляет 2,78 гонконгского доллара (0,36 доллара). Акции начали расти после того, как проблемный застройщик смог избежать дефолта по выплате долга по облигациям. Сумма задолженности по трем облигациям клиентам клиринговой компании Clearstream составила 148 миллионов долларов. Китайский застройщик смог выплатить долг, находясь на грани дефолта в связи с окончанием 30-дневного льготного периода по выплате облигаций.

Ранее China Evergrande уже удавалось избежать дефолта. 29 октября компания выплатила 45 миллионов долларов держателям облигаций. Планировалось, что Evergrande произведет платеж 29 сентября. Компании удалось оплатить задолженность незадолго до окончания 30-дневного льготного периода.

В октябре акции подразделения China Evergrande по выпуску электрокаров выросли в цене на 17 процентов. Стоимость бумаг начала повышаться после того, как компания заявила, что намерена сделать производство электромобилей своим основным бизнесом. Выпуск первой модели электрокара запланирован на 2022 год.