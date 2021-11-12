Противостояние Ахметова и Зеленского: к чему это приведет

Отношения между президентом Владимиром Зеленским и крупнейшим украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым в течение последних месяцев дошли до состояния практически открытой войны, сообщает Страна UA.

На днях власть сделала сразу несколько выпадов против Ахметова.

Во-первых, секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на СНБО заслушают информацию НАБУ о деле по схеме "Роттердам+".

Во-вторых, Зеленский записал видео, полное угроз неким олигархам и их телеканалам.

По заявлению президента, в стране раздувается проблема дефицита энергоресурсов, и это игра “некоторых олигархических структур”, на которую власть готова жестко ответить.

Имена и фамилии он не называл, но, о ком идет речь, было в общем и целом понятно.

Потому что именно телеканалы, принадлежащие Ахметову – "Украина" и "Украина 24" – в последнее время резко критикуют Зеленского.

История отношений

Отношения ОП и группы Ахметова серьезно осложнились в этом году.

Внешними проявлениями этого считаются планы Зеленского внести изменения в Налоговый кодекс, которые бы повышали налоги на добычу железной руды, главным добытчиком которой в Украине является компания "Метинвест" Ахметова (впрочем, заодно налоги повышаются и для многих других категорий украинцев, которых к олигархам отнести сложно).

А также уже подписанный президентом "антиолигархический" законопроект.

В то же время источник в политических кругах, знакомый с развитием отношений Ахметова и Офиса президента, говорит, что это далеко не главные причины начала их противостояния.

"Все понимают, что завтра они могут стать жертвами этого произвола. И потому недовольство и у Ахметова, и у других бизнесменов копилось уже много месяцев. Они понимали, что Зеленский идет по беспределу и со временем приступит и к отжиму бизнеса в масштабах куда больших, чем Семья Януковича. Спусковым крючком стало грубое ультимативное требование Офиса президента фактически передать Банковой в управление телеканалы. Ринат на это сказал "нет" и начал готовиться к борьбе, понимая, что столкновение неизбежно" , - говорит источник.

Как говорят источники в бизнес-кругах, позицию Ахметова разделяют многие крупные предприниматели.

"Все видят, что Зеленский беспредельщик, который закусил удила и считает, что через санкции СНБО может уничтожить каждого. Также понимаю, что если его не остановить сейчас, то он выстроит авторитарную систему правления, при которой выборы уже не будут играть никакой роли. И его уже не поменяешь, как это сделали с Порошенко. Да и телеканалы так или иначе отберут де-факто или де-юре. Кроме того, посмотрите на общую ситуацию в стране. Электростанции стоят без угля. По газу непонятно что. Колоссальные провалы в экономической политике.

В таких условиях вообще невозможно вести никакой бизнес, так как страна стоит на пороге глобальных проблем в базовых отраслях. Поэтому многие смотрят на Ахметова и, не исключено, что со временем подхватят тот же тренд. По сути единственный, кто сейчас на стороне Зеленского, - это Коломойский. Хотя, если запахнет жареным, то это еще вопрос, на чьей стороне будет Беня" , - говорит источник.

У Зеленского, судя по всему, понимают масштаб угроз. По крайней мере, об этом свидетельствует наполненная мрачными прогнозами статья первого заместителя секретаря СНБО Руслана Демченко об угрозах дестабилизации в стране.

Да и ускорение падение рейтинга президента говорит само за себя.

Судя по имеющейся информации, у президента отрабатывают сразу несколько направлений.

Первое - пытаются заручиться поддержкой Запада, чему был посвящен недавний визит большой украинской делегации во главе с Андреем Ермаком в Вашингтон. Но, судя по различным косвенным сигналам, однозначной поддержки американцы Зеленскому в грядущем противостоянии не высказали. Украинской власти это противостояние трудно представить как "войну с пророссийскими силами" (Аваков, Разумков и Порошенко к таковым точно не относятся). А что касается темы "борьбы с олигархами", то оценки в США для Зеленского далеки от позитивных, что показывает, например, недавняя статья в Atlantic Council.

Второе - возможность введения санкций СНБО против Ахметова с последующим закрытием его телеканалов и введением внешнего управления на ключевых предприятиях. Но это открытая война, к которой власти еще нужно подготовиться. Да и к тому же опасно ее начинать без прямой поддержки США, так как в противном случае американцы могут обвинить самого Зеленского в том, что он дестабилизирует ситуацию в стране.

Третье - начало вялотекущей войны против Ахметова в отместку за позицию его телеканалов. В том числе и через активизацию уголовных дел против него или же его бизнеса.

К чему приведет война

Перспективы противостояния Банковой и Ахметова эксперты оценивают по-разному.

По мнению политолога Анатолия Октисюка, к былому доверию и поддержке стороны уже не вернутся.

"Думаю, конфронтация будет развиваться только по нарастающей. ОП попытается выставить бизнесы Ахметова крайними в энергетическом кризисе. Ахметов будет защищаться. Это война" , - полагает эксперт.

"Группа Ахметова в последние дни показала, что готова защищать свои ключевые интересы. Но не исключаю, что стороны будут искать компромисс. Все-таки доля бизнес-империи Ахметова в ВВП - 20-25%. На него работают сотни тысяч людей - огромный протестный потенциал. Полноценная “война” с Ахметовым чревата серьезными проблемами в экономике. Все понимают, что придется договариваться и сейчас готовят позиции, чтобы выбить лучшую сделку. Поэтому вспомнили о “Роттердаме+”.

Мы увидим еще много резких заявлений, “уколов” в интервью и тому подобных вещей. Тем временем переговоры будут идти. Но даже если будут достигнуты договоренности, не думаю, что оппозиционные политики - тот же Разумков - исчезнут из эфира ахметовских телеканалов. Если оставить за скобками политику, они дают телерейтинги: их выступления резонируют с настроениями многих людей, их ищут в эфире. Это бизнес: ничего личного", - говорит политолог Руслан Бортник.

Источник в политических кругах полагает, что компромисс между Зеленским и Ахметовым проблематичен.

"Насколько я понимаю ситуацию, самое минимальное условие, при котором какой-то компромисс возможен, - это изменения закона о санкциях, чтоб их нельзя было применять к гражданам Украины. А также изменение закона об СНБО для сужения его полномочий. И, возможно, изменение состава правительства. Повторюсь: это самые минимальные условия. Так сказать, для начала разговора.