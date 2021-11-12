Кличко рассказал, когда в Киеве ослабят карантинные ограничения

Как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться, город будет ослаблять введенные ограничения, однако об этом говорить еще рано.

Мэр Киева Виталий Кличко в эфире ТРК "Киев" сообщил﻿, что в последние дни в столице растет количество COVID-больных

"Заполненность коек в медучреждениях города – более 70 процентов. Палаты интенсивной терапии – заполнены почти полностью. Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе" , – подчеркнул мэр столицы.

Он также прокомментировал информацию о возможных сроках возобновления учебного процесса в столичных школах. По словам мэра, город, отправив школьников на дистанционное обучение, руководствовался исключительно рекомендациями специалистов – медиков, эпидемиологов.