Кличко рассказал, когда в Киеве ослабят карантинные ограничения
Как только динамика заболеваемости в Киеве начнет уменьшаться, город будет ослаблять введенные ограничения, однако об этом говорить еще рано.
Мэр Киева Виталий Кличко в эфире ТРК "Киев" сообщил, что в последние дни в столице растет количество COVID-больных
"Заполненность коек в медучреждениях города – более 70 процентов. Палаты интенсивной терапии – заполнены почти полностью. Если у нас произойдет коллапс медицинской системы, это может привести к большой катастрофе" , – подчеркнул мэр столицы.
Он также прокомментировал информацию о возможных сроках возобновления учебного процесса в столичных школах. По словам мэра, город, отправив школьников на дистанционное обучение, руководствовался исключительно рекомендациями специалистов – медиков, эпидемиологов.
"Мы принимаем решение в соответствии с рекомендациями медиков. И сегодня главное – разорвать цепь заболеваемости. Поэтому, я считаю, что мы сделали правильный шаг, отправив детей на дистанционное обучение… Как только эпидемиологическая ситуация улучшится, учащиеся вернутся в школы" , – подчеркнул Виталий Кличко.