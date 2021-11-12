МВФ назначил дату пересмотра программы для Украины

Международный валютный фонд (МВФ) определился с датой пересмотра программы для Украины. Совет директоров проведет первый пересмотр программы stand-by уже через 10 дней, пишет Александр Мороз, РБК-Украина.

Согласно предварительному расписанию официальных заседаний Исполнительного совета МВФ, первый пересмотр программы для Украины обсудят 22 ноября.

Отметим, в октябре по итогам очередной успешной миссии МВФ заявил о возможности перечислить Украине транш на 700 млн долларов. Как правило транш перечисляют после заседания Совета директоров, украинская сторона ожидает, что деньги поступят в ноябре.

Кроме того, известно, что стороны обновили меморандум о сотрудничестве.