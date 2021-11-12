В РФ заявили, что "не планируют" вторжения в Украину
Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на вчерашнюю статью агентства Bloomberg о том, что Россия, возможно, планирует вторжение в Украину. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Лига.net.
"Нет, не планируем и никогда не планировали", – заявил он.
По словам представителя России, на своей территории у РФ
"есть право собирать войска там, где мы хотим".
"Это не территория Украины, это территория России", – заявил он, в том числе, и о временно оккупированном украинском полуострове Крым.