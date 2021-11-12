В РФ заявили, что "не планируют" вторжения в Украину

Первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский отреагировал на вчерашнюю статью агентства Bloomberg о том, что Россия, возможно, планирует вторжение в Украину. Об этом, ссылаясь на российские СМИ, сообщает Лига.net.

"Нет, не планируем и никогда не планировали", – заявил он.

По словам представителя России, на своей территории у РФ "есть право собирать войска там, где мы хотим" .