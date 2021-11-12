В Минобороны РФ заявили о создании БАДа против коронавируса

Ученые из Минобороны РФ разработали биологически активную добавку против коронавируса "КовБАД", которая, по их данным, уже на второй день применения снижает концентрацию вируса в носоглотке. ﻿Об этом заявил начальник российских войск радиационной, химической и биологической защиты генерал­-лейтенант Игорь Кириллов, сообщает Страна UA.

БАД от коронавируса разработали на базе 27-го Научного центра Минобороны РФ. Ученые создали несколько образцов, в основе которых экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского. В начале ноября, по словам Кириллова, на одну из таких разработок было получено свидетельство о регистрации.