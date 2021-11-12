Саакашвили не должен вмешиваться в дела Грузии – премьер страны

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили в телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским заявил, что считает неприемлемым вмешательство бывшего грузинского лидера, гражданина Украины Михеила Саакашвили, во внутренние дела страны. Об этом, ссылаясь на пресс-службу грузинского правительства, сообщает Интерфакс-Украина.

В сообщении говорится, что инициатором телефонного разговора был Зеленский. Он поинтересовался состоянием здоровья Саакашвили, который уже более месяца проводит голодовку.

"Ираклий Гарибашвили сообщил ему, что заключенный Саакашвили, как и другие заключенные, находится под наблюдением с первого дня пребывания в исправительном учреждении и круглосуточно получает соответствующую медицинскую помощь. По словам главы правительства Грузии, Саакашвили, как гражданину Украины, разрешено видеться с его адвокатами, членами семьи, а также с депутатами парламента Грузии", – сказано в сообщении пресс-службы.

Гарибашвили также сообщил Зеленскому, "как был осуществлен перевод Саакашвили в тюремную больницу, и как он оказывал сопротивление, оскорблял сотрудников словесно и физически" , информирует пресс-служба. Подчеркивается, что действия администрации пенитенциарного учреждения соответствовали закону.