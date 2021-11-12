Автогаз на АЗС подорожал: итоги недели

За прошедшую неделю (5-12 ноября) средняя цена сжиженного газа в сетях АЗС повысилась на 29 коп./л, до 18,74 грн/л, свидетельствуют данные ежедневного мониторинга розничного рынка Консалтинговой группы «А-95», сообщает Enkorr.

На АЗС OKKО и WOG стоимость автогаза выросла в среднем на 30 коп./л, до 19,29 грн/л и 19,28 грн/л. Автогаз на станциях SOCAR подорожал на 50 коп./л, до 19,48 грн/л.

Консолидированная сеть АЗС «Привата», владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены в среднем на 50 коп./л, до 18,17-18,18 грн/л.

СУГ на станциях операторов «БРСМ-Нафта» и Motto подорожал в среднем на 30 и 20 коп./л, до 18,90 до грн/л и 18,85 грн/л соответственно.

KLO и «Авантаж 7» подняли цены на 28 коп./л и 50 коп./л, до 19,13 грн/л и 18,05 грн/л.

Такие сети как «Параллель», AMIC, BVS, Marshal, «Автотранс» и другие подняли цены на 10-40 коп./л.