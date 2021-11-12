В работе Gmail случился массовый сбой по всему миру

Согласно данным службы по мониторингу сбоев в режиме реального времени DownDetector, проблема с доступом к сервисам Google началась около 10 утра, сообщает Сегодня.

Проблемы с доступом в Gmail возникли у пользователей из Великобритании, Европы и США, и их количество постоянно росло.

При этом, сбой затронул десктопную и мобильную версию почтового сервиса. Проблемы возникали при соединении с сервером и отправке сообщений, пишет techradar.com.

На данный момент на официальной панели инструментов Google Workspace сбой в работе служб подтвержден.

"Мы уже изучаем сообщения о проблеме в работе сервиса Gmail и скоро поделимся более подробной информацией. У затронутых данной проблемой пользователей отсутствует доступ к Gmail" , – описывает проблему сервис.

Напомним, в начале октября произошел самый масштабный сбой в Facebook. Соцсеть не работала около шести часов.