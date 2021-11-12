Генсек ООН заявил о "моральной ошибке" в COVID-вакцинации

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш раскритиковал темпы вакцинации от коронавируса в мире, поскольку миллиарды людей все еще ждут своей первой прививки. Об этом он заявил в своем видеообращении к участникам Парижского форума мира в четверг, 11 ноября, сообщает Корреспондент.

Такое неравенство в процессе иммунизации от COVID-19 Гутерриш назвал "моральной ошибкой" и призвал мировое сообщество разработать международный план вакцинации от коронавируса.