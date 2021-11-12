Появились кадры роскошной свадьбы Иванны Онуфрийчук

Иванна Онуфрийчук официально оформила брак с казахским бизнесменом Алмазом в одном из частных ЗАГСов столицы, сообщает Корреспондент.

Ведущая голд рума шоу Танцы со звездами Иванна Онуфрийчук 11 ноября вышла замуж за казахского бизнесмена по имени Алмаз. Торжество проходило в одном из частных ЗАГСов Киева.

Подвенечное платье Adamaris, в котором Иванна пришла на роспись, разрабатывали более шести месяцев. Для его украшения использовали четыре килограмма настоящего хрусталя, шесть видов бисера, общим весом более двух килограмм, 3000 циркониевых камней в бриллиантовой огранке и килограмм настоящего жемчуга.

Кроме того, было пошито эксклюзивное кружево длинной более 35 метров, а также самый длинный цельнокроеный шлейф.

"Я счастлива, что моя свадьба состоялась в Украине. Ради нашего праздника прилетели самые родные люди Алмаза – для меня было очень важно показать красоту своей Родины, которой я горжусь" , – заявила Онуфрийчук.

Пара пригласила на торжество 80 самых близких людей. Конферансье звездной церемонии стал ведущий Тимур Мирошниченко, а на праздновании выступал Дан Балан. Отметим, что в феврале влюбленные организовали свадебную церемонию на Мальдивах, а вторую свадьбу планировали сыграть в Стамбуле, однако им помешали карантинные ограничения. Таким образом они официально зарегистрировали брак в столице Украины 11.11.2021 года.

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза в Киеве

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза в Киеве

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза в Киеве

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза на Мальдивах instagram.com/ivannaonufriichuk

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза на Мальдивах instagram.com/ivannaonufriichuk

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза на Мальдивах instagram.com/ivannaonufriichuk

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза на Мальдивах instagram.com/ivannaonufriichuk

Свадьба Иванны Онуфрийчук и Алмаза на Мальдивах instagram.com/ivannaonufriichuk