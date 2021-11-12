Оля Полякова показала редкое фото с мужем и детьми

Оля Полякова устроила эффектный фотосет на берегу океана, позируя в соблазнительном наряде. Певица вместе с мужем и дочерьми отдыхает на Мальдивах и наслаждается каждой минутой на райских островах, пишет Марина Настевич, РБК-Украина.

Красочными снимками звезда поделилась в своем Instagram.

Звездная мама также выложила фото своих любимых дочерей - Маши и Алисы.

Оля Полякова показала яркие кадры с отдыха на Мальдивах с дочерьми (фото: instagram.com/polyakovamusic)

А в разделе сторис певица рассказала, что они переезжают на другой остров и показала редкий кадр с мужем Вадимом, который предпочитает оставаться вдали от камер. На снимке они едут на катере и 16-летняя Маша мило уснула на плече у папы.