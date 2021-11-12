Межкомнатные двери: современные тенденции дизайна

Межкомнатные двери — важнейший элемент современного интерьера. Перед покупкой стоит подумать о конструкции, размере и назначении тех моделей, которые вам нравится, сообщает Дом мечты.

Для одних остекление дверей будет прекрасным дополнением, для других — может затруднить концентрацию внимания (например, когда вы работаете и постоянно видите тени домочадцев, проходящих мимо). Правильно подобранные межкомнатные двери придадут помещению привлекательный вид и прослужат долгие годы.

Производители всегда балуют потребителей, предлагая им большое разнообразие дверей. Прямоугольная форма осталась прежней, но размеры, внешний вид, аксессуары (ручки, замки) и способ сборки претерпели значительные изменения.

Самое главное при выборе двери, чтобы она соответствовала дизайну интерьера. Каждый год на рынке появляются новые продукты, дизайнеры представляют все более современные концепции дверей, но потребители по-прежнему решают, что пользуется спросом на данный момент. Ведь у каждого из нас свой вкус и представление о квартире или доме.

В последнее время очень популярны следующие оттенки: светлый европейский дуб, светлый орех и эбеновое дерево. Эти типы дверей идеально подходят для любых аранжировок.

По-прежнему на высоте скандинавский минимализм. Межкомнатные белые двери с традиционными прямоугольными вставками — это не только выбор, вызванный растущим экологическим сознанием потребителей, но и просто необходимость.

Последний хит дизайна интерьера – стиль бохо. Это умелое сочетание современного интерьера с красочными декоративными деталями в стиле рустик и восточными аксессуарами. Ткани насыщенных цветов (темно-розовый, темно-синий или бутылочно-зеленый) являются хорошей идеей для оформления подобных интерьеров.

Современное сочетание дерева и черного цвета — актуальная тенденция в интерьере, которая отлично работает в стиле лофт.