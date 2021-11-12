Межкомнатные двери: современные тенденции дизайна

Межкомнатные двери — важнейший элемент современного интерьера. Перед покупкой стоит подумать о конструкции, размере и назначении тех моделей, которые вам нравится, сообщает Дом мечты.

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Для одних остекление дверей будет прекрасным дополнением, для других — может затруднить концентрацию внимания (например, когда вы работаете и постоянно видите тени домочадцев, проходящих мимо). Правильно подобранные межкомнатные двери придадут помещению привлекательный вид и прослужат долгие годы.

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Производители всегда балуют потребителей, предлагая им большое разнообразие дверей. Прямоугольная форма осталась прежней, но размеры, внешний вид, аксессуары (ручки, замки) и способ сборки претерпели значительные изменения.

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Самое главное при выборе двери, чтобы она соответствовала дизайну интерьера. Каждый год на рынке появляются новые продукты, дизайнеры представляют все более современные концепции дверей, но потребители по-прежнему решают, что пользуется спросом на данный момент. Ведь у каждого из нас свой вкус и представление о квартире или доме.

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В последнее время очень популярны следующие оттенки: светлый европейский дуб, светлый орех и эбеновое дерево. Эти типы дверей идеально подходят для любых аранжировок.

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По-прежнему на высоте скандинавский минимализм. Межкомнатные белые двери с традиционными прямоугольными вставками — это не только выбор, вызванный растущим экологическим сознанием потребителей, но и просто необходимость.

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Последний хит дизайна интерьера – стиль бохо. Это умелое сочетание современного интерьера с красочными декоративными деталями в стиле рустик и восточными аксессуарами. Ткани насыщенных цветов (темно-розовый, темно-синий или бутылочно-зеленый) являются хорошей идеей для оформления подобных интерьеров.

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Современное сочетание дерева и черного цвета — актуальная тенденция в интерьере, которая отлично работает в стиле лофт.

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