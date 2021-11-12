Закончился льготный период для "евроблях": результаты

За 180 дней действия льготного режима растаможки автомобилей на "еврономерах" бюджет получил 3 млрд грн, сообщает Экономическая правда.

Так по данным Гостаможслужбы, с 15 июня по 10 ноября включительно автовладельцы оформили более 85 тысяч транспортных средств.

При этом с 1 июля до окончательного срока больше всего авто оформили на Закарпатской таможне (15148 шт.), Киевской (10752 шт.) и Одесской (9999 шт.). Пик растаможки автомобилей по Украине приходится на последнюю декаду льготного периода.

При этом до 8 февраля 2022 года еще действует возможность льготного растаможивания "евроблях" для участников боевых действий в зоне проведения ООС.