Две киевские школы проверяет полиция за отказ идти на дистанционку

В Киеве две школы продолжают работать в очном режиме, несмотря на введенный в столице карантин. Обе школы — частные, сообщает Деловая столица.

Речь о частной школе Елены Ведерниковой по адресу: ул. Сосновая, 10 (Василия Седляра), а также ЧП "Логос" на Оболонском проспекте, 16.

"Очную учебу зафиксировали еще в двух учебных заведениях столицы: частной школе Елены Ведерниковой по адресу: ул. Сосновая, 10 (Василия Седляра), а также ЧП "Логос" по адресу: просп. Оболонский, 16. На момент визита мониторинговых групп заведения продолжали допускать посетителей, в частности получателей образования, в свои помещения и проводить учебный процесс в очном режиме" , — пишет пресс-центр КГГА в Facebook..

О нарушении сообщили в полицию. Мониторинговые группы в составе специалистов главного управления Госпродпотребслужбы Киева, Киевской райгосадминистрации, Нацполиции и "Муниципальной охраны" проводят проверку карантинных мероприятий каждый день, сообщают в КГГА.