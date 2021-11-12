Умер известный сатирик Виктор Коклюшкин

Автор знаменитых монологов "Але, Люся" и "Мы с Петькой" скончался из-за проблем с сердцем на 76-м году жизни, сообщает Корреспондент.

Российский писатель-сатирик и эстрадный драматург Виктор Коклюшкин умер в возрасте 75 лет. Отмечается, что причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Коклюшкин начал творческую деятельность в 1969 году. Изначально он писал для советских газет и журналов, а после стал создавать номера для звезд. Монологи сатирика исполняли Евгений Петросян, Владимир Винокур, Ефим Шифрин, Клара Новикова и другие.

Он стал автором более десятка рассказов, повестей и романов, а также написал ряд пьес и сценарии к нескольким мультфильмам.