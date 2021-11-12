Форвард сборной Болгарии прокомментировал игру с Украиной

В четверг, 12 ноября национальная сборная Украины сыграла контрольный поединок против сборной Болгарии. Игра проходила в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершилась вничью 1:1, сообщает УНИАН.

Форвард сборной Болгарии Радослав Кирилов, который отличился забитым голом в ворота украинской команды, прокомментировал результат поединка против "желто-синих".

Кирилов рассказал о матче против Украины / фото sportal.bg

"Я доволен, что забил гол, но больше всего тем, что в таком непростом по характеру матче мы достигли ничьей, которая вселяет в нас уверенность. Нам удалось проявить характер.

Надо быть реалистами, Украина играет в феноменальный футбол. Считаю, что эта сборная Украины показала потрясающую игру. Нам было сложно, мы много бегали, но это наш способ бороться и двигаться вперед.

Они нас толкали, у нас не хватало сил двигаться вперед. Если бы нам удалось забить второй гол, может быть… Но надо быть реалистами. Они нанесли нам 40 или больше ударов, так что если кто-то и должен быть недоволен, так это они", - приводит слова Кирилова sportal.bg .

Напомним, своим мнением о результате матча против Болгарии ранее поделились﻿ футболисты национальной сборной Украины.

Украина - Болгария: итоги матча