Форвард сборной Болгарии прокомментировал игру с Украиной
В четверг, 12 ноября национальная сборная Украины сыграла контрольный поединок против сборной Болгарии. Игра проходила в Одессе на стадионе "Черноморец" и завершилась вничью 1:1, сообщает УНИАН.
Форвард сборной Болгарии Радослав Кирилов, который отличился забитым голом в ворота украинской команды, прокомментировал результат поединка против "желто-синих".
"Я доволен, что забил гол, но больше всего тем, что в таком непростом по характеру матче мы достигли ничьей, которая вселяет в нас уверенность. Нам удалось проявить характер.
Надо быть реалистами, Украина играет в феноменальный футбол. Считаю, что эта сборная Украины показала потрясающую игру. Нам было сложно, мы много бегали, но это наш способ бороться и двигаться вперед.
Они нас толкали, у нас не хватало сил двигаться вперед. Если бы нам удалось забить второй гол, может быть… Но надо быть реалистами. Они нанесли нам 40 или больше ударов, так что если кто-то и должен быть недоволен, так это они", - приводит слова Кирилова sportal.bg.
Напомним, своим мнением о результате матча против Болгарии ранее поделились футболисты национальной сборной Украины.
Украина - Болгария: итоги матча
- Сборная Украины в этом матче нанесла 36 ударов по воротам соперника (14 - в створ, 15 - мимо, 7 были заблокированы), тогда как Болгария лишь 4.
- История противостояний между командами теперь уже насчитывает 5 встреч: трижды побеждала Украина (3:0, 1:0 и 1:0) и дважды была зафиксирована ничья (1:1).
- 22-летний вратарь Дмитрий Ризнык дебютировал за сборную Украины.
- Сборная Украины сыграла с болгарами перед поединком против Боснии и Герцеговины (16 ноября). Это будет решающий матч для "желто-синих" в квалификации на чемпионат мира-2022.