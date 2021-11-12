Противопоказания для лазерной коррекции зрения

Методики лазерной коррекции зрения широко используются в мировой практике уже более трех десятков лет. Такую операцию можно делать уже с 18-летнего возраста, сообщает Країна здоров'я.

Однако, в большинстве случаев следует дождаться 21 лет. Это связано с тем, что только в этот период заканчивается формирование органов зрения. Есть ряд других медицинских противопоказаний к лазерной коррекции зрения. В любом случае, только врач после проведения комплексной диагностики решает, являетесь ли вы кандидатом для лазерной коррекции зрения или вам подойдут другие методики.

Противопоказаниями для хирургического вмешательства выступают диабет, аутоиммунные, сосудистые и ревматические заболевания. К запретам относятся катаракта и глаукома в анамнезе.

Кроме того, существуют и временные ограничения в виде беременности. Однако доказательная база для такого противопоказания пока не обнаружена.