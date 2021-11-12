Полузащитник Рон Флауэрс с английской сборной выигрывал домашний чемпионат мира 1966 года, сообщает Сегодня.

В возрасте 87 лет ушел из жизни знаменитый английский футболист Рон Флауэрс.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о смерти легенды клуба, вице-президента Рона Флауэрса. Гигант на поле и джентльмен за его пределами. Сегодня многие будут вспоминать Рона. Все наши мысли с теми, кто знал и любил его" , – говорится в сообщении клуба Вулверхэмптон.

We are deeply saddened to announce the passing of club legend and vice president Ron Flowers MBE at the age of 87.



A giant on the pitch and a gentleman off it. There will be many people remembering Ron today and all of our thoughts are with those who knew and loved him. pic.twitter.com/iq1ZqxNhL7 — Wolves (@Wolves) November 12, 2021

Флауэрс 15 лет выступал за Вулверхэмптон. На его счету 467 матчей и 33 гола. В составе "волков" Рон трижды становился чемпионом Англии.

С 1955 по 1966 год Флауэрс защищал цвета сборной Англии. Участник двух чемпионатов мира – 1962 и 1966. Всего за национальную команду хавбек сыграл 49 матчей, забил 10 мячей.

1 апреля 2009 года перед поединком Англии с Украиной Флауэрс вместе со знаменитым нападающим национальной команды Аланом Ширером был назван лучшим пенальтистом за всю историю британской сборной.