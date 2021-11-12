Daimler продал свою долю в Renault

Daimler 11 лет владел небольшим пакетом акций альянса Renault-Nissan, сообщает Autoconsulting.

А дело было так: в 2010 году Daimler договорился о стратегическом партнерстве с альянсом Renault-Nissan, и тогда же получил по 3,1 процента акций обеих компаний, а те, в свою очередь, поделили такой же пакет акций Daimler пополам между собой. Весной этого года и Rеnault, и Nissan продали свои доли, а теперь их примеру последовал и Daimler: он продал все принадлежащие ему акции Renault на сумму 305 миллионов евро.

В марте 2021 года Renault избавился от акций Daimler, реализовав их за 1,15 миллиарда евро, а в мае Nissan выручил с продажи своей доли 1,19 миллиарда евро. Теперь из игры вышел и Daimler, так как перекрестное владение акциями перестало быть необходимым условием для дальнейшего сотрудничества.

Автомобили Mercedes-Benz A- и B-Class оснащаются двигателями Renault, Mercedes-Benz Citan вообще был перелицованным Renault Kangoo, а Renault Twingo делит узлы и агрегаты Smart, принадлежащей Daimler.

Однако не все партнерские проекты были удачными, пример тому — провалившийся на рынке пикап X-Class, разработанный на базе Nissan Navara. Модель сняли с конвейера в середине 2020 года, через несколько лет с момента выхода, без перспектив появления второго поколения и без преемника.

Между тем 9,69 процента акций Daimler по-прежнему принадлежат Geely Holding Group, который владеет марками Geely Auto, Lotus, Lynk & Co, Proton и Volvo. В 2019 году компания Geely приобрела у Daimler 50 процентов акций Smart и в 2021 году продемонстрировала первую модель этой марки современной разработки: ей стал электрический кроссовер B-класса, который будет продаваться в Китае и Германии.