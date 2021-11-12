Немецкая консалтинговая фирма Bähr&Fess провела исследование ликвидности современных автомобилей, сообщает Судебно-юридическая газета.

Профильные эксперты проанализировали данные банков и лизинговых компаний и подсчитали среднюю стоимость перепродажи той или иной модели авто после четырех лет эксплуатации и пробега в 150 тыс. км.

Оказалось, что именно Kia Ceed меньше всего дешевеет – он потеряет 8 379 евро, то есть сохранит 48,5% стоимости. Примечательно, что в пятерке лидеров – сразу три модели корейского бренда.

Топ-5 самых ликвидных автомобилей по данным Bähr&Fess: