Полиция еще не установила, как в организм Полякова попали наркотики

Полиция по-прежнему отрабатывает обе версии гибели народного депутата Антона Полякова: добровольное употребление наркотиков и принудительное их попадание в организм, сообщает Интерфакс-Украина.

"Дело действительно резонансное, на сегодняшний день еще продолжается досудебное расследование. О показаниях Скороход (народного депутата Украины Анны Скороход – ред) мы не можем говорить, так как это тайна досудебного расследования" , - сказал Выговский в интервью, отвечая на вопрос о том, дала ли Скороход показания, которые бы могли свидетельствовать о насильственном характере смерти депутата.

"У нас есть две версии: попадание наркотического вещества в организм путем самостоятельного употребления и под принуждением" , - отметил он.

По словам руководителя полиции Киева, в рамках расследования проводится более 20 экспертиз, получены результаты по четырем из них.

"Мы анализируем и видео, и другие данные. Сейчас отсутствуют основания считать какую-то версию главной" , - сказал Выговский.

Отвечая на уточняющий вопрос о том, помогут ли заключения экспертиз, которые еще не завершены, прояснить ситуацию, Выговский сказал:

"Некоторые – да. Точку будем ставить после поступления заключений всех экспертиз".

Как сообщалось, утром в пятницу, 8 октября, в Днепровском районе столицы обнаружили мертвым народного депутата Полякова. Предварительно было установлено, что ему стало плохо по дороге в такси, его пытались реанимировать врачи "скорой", но констатировали смерть.

Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин заявил, что в крови погибшего Полякова обнаружили помимо метадона примесь димедрола.

В свою очередь народный депутат Анна Скороход заявила, что Полякова убили. 31 октября в эфире канала "Украина 24" она сказала, что Поляков никогда не принимал наркотиков.