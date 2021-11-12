Johnson&Johnson пытается избежать миллиардных выплат по искам

Дочерняя компания Johnson&Johnson LTL Management заявила о банкротстве в Северной Каролине. Таким образом производитель пытается избежать выплат по многомиллиардным искам от потребителей, сообщает Вести.

В октябре LTL Management, созданная для погашения судебных обязательств по искам потребителей по тальку, подала заявления о банкротстве. Это позволит компании избежать выплаты многомиллиардных компенсаций по судебным искам, которые были поданы по факту использования в производстве детского талька от Johnson&Johnson примеси канцерогенного асбеста.

Суд Сент-Луиса в 2015 году постановил, что женщины подвержены более высокому риску рака яичников из-за детской присыпки, которую Johnson & Johnson продает уже на протяжении десятилетий. Из-за ежедневного использования талька для гигиены большое количество женщин заболели и в результате умерли.

Юристы доказали, что производитель знал о примесях, но несмотря на это продолжал продавать тальк с таким составом. Кроме того, компания выпускала рекламу, умышленно нацеленную на бедные группы людей в США, которые не знали о рисках для здоровья.

Отмечается, что более 38 тысяч человек подали в суд на Johnson&Johnson о компенсации на общую сумму 2,5 млрд долларов. Чтобы избежать выплат, представители Johnson&Johnson разбили компанию на несколько дочерних фирм, а затем заново объединили их в Johnson&Johnson. Однако одну компанию не включили в состав корпорации и сделали правоприемником судебных исков. Местное законодательство Северной Каролины, куда перенесли юридический адрес LTE Management, позволило компании воспользоваться такой уловкой.

Суд в американском штате начал слушание, которое определит, следует ли приостановить десятки тысяч судебных исков против Johnson&Johnson и продавцов ее продукции в связи с прохождением компании процедуры банкротства.

При этом в Johnson&Johnson заявили, что траст на 2 млрд долларов является "справедливым" способом урегулирования судебного спора.