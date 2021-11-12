Украина и США усилят партнерство в оборонной сфере – соглашение

Государственное предприятие "Укроборонпром" подписал соглашение о сотрудничестве с американским Институтом оборонного анализа (IDA) в целях укрепления партнерства в сфере оборонной промышленности. Об этом сообщает пресс-служба "Укроборонпрома".

"В рамках визита Президента Украины Владимира Зеленского в США в сентябре этого года было принято и опубликовано совместное заявление глав двух государств, которое касается стратегического партнерства между нашими странами и содержит отдельный блок безопасности", – напомнили в пресс-службе предприятия.

Отмечается, что, в продолжение достигнутых договоренностей, 10 ноября в Вашингтоне во время визита Руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака и Министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы была подписана новая хартия стратегического партнерства. Событие произошло с участием Государственного секретаря США Энтони Блинкена.

"В рамках реализации достигнутых договоренностей между политическим руководством стран вчера, 11 ноября, между Государственным концерном «Укроборонпром» и Институтом оборонного анализа (IDA) США подписано соглашение о сотрудничестве", – сообщили в пресс-службе.

Перспективы сотрудничества были обсуждены во время дистанционных переговоров генерального директора Концерна Юрия Гусева с руководителем украинского проекта IDA Мартином Нилом.

"Соглашение предусматривает стратегический анализ оборонной отрасли Украины именно по вопросам реорганизации и корпоратизации Концерна, помощь в реализации инновационных программ, консультирование по лучшим практикам корпуправления", – уточнили на предприятии.

Институт оборонного анализа – некоммерческая организация США, которая руководит научно-исследовательскими и конструкторскими центрами, в частности по вопросам безопасности и политики.