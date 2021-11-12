Молодежная команда "Арсенала" совершила невероятный камбэк

Молодежная команда лондонского "Арсенала" вошла в историю, показав, что такое настоящий характер, невероятным образом спасшись от поражения в матче с ровесниками из "Лестера" в чемпионате Англии U-23. Встреча завершилась со счетом 3:3, сообщает УНИАН.

Молодые футболисты провели сухой первый тайм, зато после перерыва порадовали фанатов голевой феерией.

Хронология встречи была следующей: "Лестер" забил три гола на 60-й, 74-й и 77-й минутах. Казалось, что все в этой игре уже было решено, поскольку счет 3:0 держался до 90-й минуты игры. Однако в компенсированное время случилось нечто фантастическое. Сначала на 91-й минуте игрокам "Арсенала" удалось отквитать один мяч, после на 93-й минуте Хатчинсон забил второй мяч "канониров". Точку в игре поставил Фоларин Балогун, забивший на 97-й минуте встречи, тем самым он спас "Арсенал" от поражения.

Отметим, что особенно красивыми получились голы Хатчинсона и Балогуна.

Обзор матча:

Добавим, что после третьего пропущенного гола вратарь "Арсенала" получил травму, а так как замен больше не осталось, в ворота встал датский нападающий Мика Бирет.