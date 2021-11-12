"Слуги" в Раде стали еще более зависимыми от депутатских групп — КИУ

В последние месяцы (1 сентября – 10 ноября) наблюдается увеличение зависимости монобольшинства от поддержки депутатских групп "Доверие" и "За будущее". Об этом, со ссылкой на общественную организацию "Комитет избирателей Украины" (КИУ), сообщает Depo.ua.

"По состоянию на сегодняшний день основными союзниками "Слуги народа" в Раде являются депутаты группы "Доверие", однако и депутаты группы "За бущущее" также часто оказывают поддержку монобольшинству" , — говорится в сообщении.

Как отмечается, за период с 1 сентября по 10 ноября Верховная Рада приняла 137 законодательных актов. И только за 20 из них депутаты монобольшинства самостоятельно обеспечили 226 голосов. В среднем за эти законодательные акты голосовали 217 депутатов "Слуги народа".

В КИУ отмечают, что главным союзником фракции "Слуга народа" по поддержке законопроектов является депутатская группа "Доверие" — в среднем "за" голосовали 15 депутатов группы из 20.

"Это самый высокий уровень поддержки решений Рады, который демонстрирует группа "Доверие" с момента своего создания в декабре 2019 года" , – добавляют в организации.

В свою очередь депутаты группы "За будущее" поддерживают провластную фракцию несколько реже – в среднем голосуют "за" 48% депутатов), однако почти во всех критических для власти вопросах депутаты группы голосуют в унисон с монобольшинством.

"В частности, это проявилось во время голосования во втором чтении за так называемый "закон об олигархах" (18 из 22 депутатов группы "за"), в голосовании за кадровые вопросы (назначение министра по оккупированным территориям — 14 "за", министра экономики — 13 "за", министра стратегических отраслей — 14 "за", министра обороны — 16 "за")" , — отмечают в КИУ.

За последние месяцы снизилась поддержка решений Рады со стороны всех фракций Верховной Рады. По-прежнему чаще всего поддерживают принятые решения депутаты "Голоса", однако их поддержка инициатив власти в последние месяцы снизилась. Сейчас "за" голосуют в среднем 51% депутатов фракции (год назад этот показатель составлял 65%). Также, как правило, голосуют "за" 44% депутатов "Европейской Солидарности" (год назад 62%).

Депутаты ВО "Батькивщина", несмотря на то, что время от времени поддерживают резонансные инициативы власти (к примеру, по отставке Д. Разумкова), в среднем не демонстрируют высоких показателей голосований (как правило, "за" голосуют 38% депутатов фракции). По-прежнему почти не голосуют "за" депутаты "Оппозиционной платформы — За жизнь" — их уровень поддержки решений Рады составляет 12%.