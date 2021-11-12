Четыре месяца рынка земли: основные проблемы

Рынок земли уже работает более 100 дней – что показали первые четыре месяца открытия рынка земли, с которыми проблемными вопросами сталкиваются участники рынка, и что может измениться в существующих процедурах и правилах, сообщает Экономическая правда.

Также в видео ответы на следующие вопросы:

  • Какие статистические результаты по продажам земли?
  • Почему такие дорогие услуги у нотариусов и когда можно ожидать понижения цены?
  • Почему иногда неправильно начисляются налоги?
  • В чем проблема с экспертно-денежной оценкой и когда это будет решено?

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