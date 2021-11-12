Четыре месяца рынка земли: основные проблемы

Рынок земли уже работает более 100 дней – что показали первые четыре месяца открытия рынка земли, с которыми проблемными вопросами сталкиваются участники рынка, и что может измениться в существующих процедурах и правилах, сообщает Экономическая правда.

Также в видео ответы на следующие вопросы: