Шевченко мог возглавить сборную Турции

После ухода с поста главного тренера сборной Украины минувшим летом Андрей Шевченко вел переговоры о том, чтобы возглавить сборную Турции. Общение с чиновниками федерации происходило в сентябре, но не привело к подписанию контракта, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказал президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко в разговоре с ведущим Сергеем Притулой. При этом функционер признался, что у него с Шевченко – хорошие отношения: недавно кумовья поздравляли друг друга с днем рождения.

"У Шевченко действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции звонили и интересовались моим мнением: как я вижу наше сотрудничество с Андреем Николаевичем, не было ли каких-то негативов в нашей работе.

Я сказал, Шевченко – прекрасный тренер, что никаких отрицательных моментов у нас не было. Я очень рекомендовал Андрея и хотел, чтобы у них все получилось. Однако что-то у них не срослось: не знаю, в чем причина. Но мое мнение было только положительное", – поделился историей Павелко .

Глава УАФ Андрей Павелко с бывшим тренерским штабом сборной. Источник: Facebook Александра Шовковского

Напомним, на днях Шева стал наставником аутсайдера клуба итальянской Серии А "Дженоа". Сборную Украины сейчас возглавляет Александр Петраков. А во главе сборной Турции оказался бывший рулевой немецкой молодежной сборной Штефан Кунц.