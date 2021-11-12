Кулеба: "миграционный кризис" Беларуси – это гибридная война РФ против ЕС
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет об отсутствии миграционного кризиса в Беларуси. При этом, он подчеркивает, что РФ ведет против стран Европы гибридную войну, сообщает Интерфакс-Украина.
"Россия начала новый этап гибридной войны. В ход пошли разные типы гибридного оружия: газ, миграционные потоки, запугивание, пропаганда. Давайте договоримся, что нет сейчас никакого так называемого миграционного кризиса в Беларуси – есть гибридная война России против Европы. Цель Москвы заключается в том, чтобы создать проблемы и заставить остальной мир решать их вместе с собой", – сказал Кулеба на онлайн-брифинге в пятницу.
Министр отметил, что нет ничего более важного, чем безопасность украинского государства, потому что это – безопасность украинских граждан, и для ее укрепления в ближайшие месяцы МИД
"с тройной энергией" будет работать над укреплением альянсов, обороноспособности Украины, увеличением давления на Россию.