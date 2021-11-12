На реформу школьного питания выделят 1,5 млрд грн

В Украине на реформу системы школьного питания в следующем году выделят 1,5 млрд грн. Речь идет о модернизации пищеблоков. Об этом во время четвертого регионального форума "Реформа системы школьного питания" во Львове сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Depo.ua.

"На следующий год будет новая субвенция отдельно на пищеблоки 1,5 млрд грн, которая тоже будет не просто в рамках субвенции "Состоятельная школа для лучших результатов", а целевая направленность средств именно на модернизацию пищеблоков" , — пояснил Шкарлет.

По его словам, в 2021 году в рамках этой субвенции на модернизацию пищеблоков в школах было выделено 242 млн. грн. Из них 150 млн было предоставлено из государственного бюджета и 90 млн грн – из местных бюджетов.

На эти деньги удалось модернизировать 1 298 пищеблоков в школах:

Львовская область – 147;

Волынская область – 112;

Винницкая область – 16;

Ровенская область – 98.

Кроме того, были проведены аналогичные работы по модернизации в Закарпатской области.