На реформу школьного питания выделят 1,5 млрд грн
В Украине на реформу системы школьного питания в следующем году выделят 1,5 млрд грн. Речь идет о модернизации пищеблоков. Об этом во время четвертого регионального форума "Реформа системы школьного питания" во Львове сказал министр образования и науки Сергей Шкарлет, сообщает Depo.ua.
"На следующий год будет новая субвенция отдельно на пищеблоки 1,5 млрд грн, которая тоже будет не просто в рамках субвенции "Состоятельная школа для лучших результатов", а целевая направленность средств именно на модернизацию пищеблоков", — пояснил Шкарлет.
По его словам, в 2021 году в рамках этой субвенции на модернизацию пищеблоков в школах было выделено 242 млн. грн. Из них 150 млн было предоставлено из государственного бюджета и 90 млн грн – из местных бюджетов.
На эти деньги удалось модернизировать 1 298 пищеблоков в школах:
- Львовская область – 147;
- Волынская область – 112;
- Винницкая область – 16;
- Ровенская область – 98.
Кроме того, были проведены аналогичные работы по модернизации в Закарпатской области.