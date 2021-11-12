В мечети на востоке Афганистана произошел очередной взрыв

Во время пятничной молитвы в мечети провинции Нангархар на востоке Афганистана произошел взрыв. Об этом, со ссылкой на местные СМИ, местных жителей и представителей местных властей, сообщает РБК.

Местные СМИ сообщают о трех погибших и 15 пострадавших. По некоторым данным, минимум 17 человек пострадали.

Афганское новостное агентство Aamaj News опубликовало видеозапись последствий взрыва. На ней видны разрушения внутри мечети.

Провинция Нангархар находится к востоку от Кабула на границе с Пакистаном. Как отмечают в СМИ, именно там активнее всего действует одно из подразделений террористической организации "Исламское государство".

Впрочем, пока что ни одна группировка не взяла ответственность за атаку на мечеть.

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