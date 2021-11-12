В мечети на востоке Афганистана произошел очередной взрыв

Во время пятничной молитвы в мечети провинции Нангархар на востоке Афганистана произошел взрыв. Об этом, со ссылкой на местные СМИ, местных жителей и представителей местных властей, сообщает РБК.

Местные СМИ сообщают о трех погибших и 15 пострадавших. По некоторым данным, минимум 17 человек пострадали.

Афганское новостное агентство Aamaj News опубликовало видеозапись последствий взрыва. На ней видны разрушения внутри мечети.

په ننګرهار کې چاودنه؛ څه کم ۱۷ کسان ټپیان او وژل شويhttps://t.co/iFSWySwvOa pic.twitter.com/8hj0sQSB8I — Aamaj News (@aamajnews24) November 12, 2021

Провинция Нангархар находится к востоку от Кабула на границе с Пакистаном. Как отмечают в СМИ, именно там активнее всего действует одно из подразделений террористической организации "Исламское государство".

Впрочем, пока что ни одна группировка не взяла ответственность за атаку на мечеть.