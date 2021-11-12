Украина уже укрепила границу с Беларусью - Кулеба

Украина укрепила границу с Беларусью и теперь работает над минимизацией энергетических рисков. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге в пятницу, 12 ноября, сообщает Корреспондент.

"Украина уже укрепила границу с Беларусью, мы работаем с партнерами для минимизации энергетических рисков. Но подчеркну, что ситуацию надо рассматривать комплексно. Вместе с информацией о подготовке Россией нового этапа агрессии против Украины все эти явления составляют единый гибридный фронт России против евроатлантического пространства" , - сказал Кулеба. ﻿

Напомним, на границу с Беларусью дополнительно отправят более 8 тысяч силовиков. Границу будут защищать 3 тысяч военнослужащих ГНСУ; 3,5 тыс. бойцов Нацгвардии и 2 тыс. сотрудников Нацполиции. Дежурить также будет авиация МВД.