ГБР вручило нардепу Леросу новое подозрение

Государственное бюро расследований в пятницу, 12 ноября, сообщило народному депутату Украины Гео Леросу о подозрении в невыполнении решения суда, которое вступило в законную силу. Об этом, ссылаясь на пресс-службу ГБР, сообщает Интерфакс-Украина.

Как передала пресс-служба бюро, речь идет о решении Киевского апелляционного суда от 11 августа 2021 года о признании недостоверной и порочащей честь, достоинство и деловую репутацию, информацию о Денисе Ермаке, которую Лерос распространил в соцсетях в марте 2020 года.

Суд обязал нардепа опровергнуть распространенную им информацию, изложив на своей странице соответствующий текст. Решение суда 11 августа 2021 года вступило в законную силу.

"Народный депутат Украины намеренно не выполнил решение суда, хотя был должным образом с ним ознакомлен и имел для этого реальные возможности", – отмечают в ГБР.

После открытия исполнительного производства, наложения двух денежных взысканий, а также неоднократных предупреждений об уголовной ответственности за умышленное неисполнение судебного решения государственный исполнитель обратился в ГБР с уведомлением о совершении уголовного правонарушения.

По результатам проведения следственных и процессуальных действий следователи получили достаточные доказательства для уведомления о подозрении.

Квалифицировано уголовное правонарушение по ч. 1 ст. 382 УК Украины (неисполнение судебного решения). Санкция статьи предусматривает наказание до 3 лет лишения свободы.

Сам Лерос уточнил, что правоохранители вручили ему не только подозрение, но и ходатайство о мере пресечения, которое будет рассмотрено в Печерском райсуде в пятницу, 12 ноября.

"Мне вручили еще одно подозрение и ходатайство о мере пресечения в виде домашнего ареста, которое будет рассмотрено сегодня в 17:00 в Печерском суде. Внимание, за то, что не опроверг пост о Денисе Ермаке! Причем моя апелляция принята в кассации!" – написал Лерос в соцсети.

Он также настаивает, что следователями не было доказано, что он не выполнил решение суда.