Климат и торговля: о чем Байден будет договариваться с Цзиньпином

В вопросах борьбы с изменениями климата и либерализации двусторонней торговли у Пекина и Вашингтона есть неплохие шансы для договоренностей. Но геополитическое противостояние в тихоокеанском регионе фактически делает невозможным радикальное улучшение отношений между Китаем и США, сообщает Depo.ua.

Слухи о вероятной виртуальной встрече президента США с генсеком китайской компартии циркулировали уже больше недели. Оба чиновника прозрачно намекали на такую возможность — в частности, китайский лидер в письме, посвященном 55-летию Национального комитета по отношениям между США и Китаем, писал о "готовности к взаимодействию и сотрудничеству с США" , чтобы "вернуться на правильный путь устойчивого и стабильного развития" . В ответ на что Байден подчеркивал "глобальную значимость" поддержки отношений с Пекином в контексте таких вызовов, как борьба с пандемией, внешние угрозы и климатический кризис.

Вчера же стало известно, что переговоры Си Цзиньпина и Джо Байдена в онлайн-формате планируются на понедельник, 15 ноября.

И поговорить им есть о чем. В частности, вчера неожиданно был опубликован документ о готовности Вашингтона и Пекина вместе работать над сокращением выбросов углекислоты. Если учесть тот факт, что США и Китай являются двумя крупнейшими загрязнителями планеты, то соглашение между ними и дальнейшие практические шаги могут иметь колоссальные последствия. Проблема состоит в том, что пока никто не знает, какие практические шаги планируют Вашингтон с Пекином — известно только, что они будут касаться сокращения выбросов метана, постепенного отказа от угля и защиты лесов. Вполне вероятен вариант, что пока никаких конкретных договоренностей не существует — и появиться они могут только после переговоров между лидерами стран.

Другой сферой, где разговор Байдена с Цзиньпином может ослабить противостояние между странами, является двусторонняя торговля. Как США, так и Китай страдают от продолжающейся между ними торговой войны с момента президентства Трампа. И, ввиду нелучшего состояния китайской экономики, Пекин может пойти в этих вопросах на определенные уступки.

Но несмотря на то, что шансы на улучшение отношений между странами существуют, радикальное потепление пока невозможно. Поскольку шансы на договоренности в сфере безопасности, где Пекин и Вашингтон вступили в резкую конфронтацию, практически нулевые.

В первую очередь речь идет о Тайване, который КНР считает неотделимой частью своей территории, а США — независимой страной, безопасность которой гарантирует Вашингтон.

Для демонстрации позиции США во вторник на остров прибыла делегация конгрессменов, встречавшихся с местными чиновниками. Китай также демонстративно начал очередные военные учения неподалеку от тайваньских берегов.

Другим моментом, который вряд ли вызывает восторг в Пекине, является активное сотрудничество США с антикитайски настроенными странами региона, в частности, Австралией. С которой Вашингтон недавно заключил пакт и соглашение относительно совместного строительства атомных подводных лодок.

Так же не может быть преодолен одним разговором между лидерами тот факт, что Китай совершает широкомасштабные и жестокие нарушения прав человека по отношению к уйгурскому этническому меньшинству, представителей которого отправляют в "лагеря для перевоспитания". Байден, который еще в ходе избирательной компании декларировал, что человеческие права и свободы станут одним из основных моментов его внешней политики, не может закрыть глаза на вопрос.

Таким образом, существуют немалые шансы на то, что экологические и экономические противоречия между США и Китаем в ближайшее время будут если и не решены, то, по крайней мере, ослаблены. В то время как противостояния в сфере безопасности и прав человека являются слишком глубокими и масштабными, чтобы их можно было преодолеть переговорами даже на самом высоком уровне.