МИД ФРГ анонсировал встречу с Францией и Украиной

Главы МИД Германии, Украины и Франции Хайко Маас, Дмитрий Кулеба и Жан-Ив Ле Дриан 15 ноября проведут встречу в Брюсселе. Об этом в пятницу, 12 ноября, сообщила представитель МИД ФРГ Андреа Зассе, пишет Александр Иваницкий, Корреспондент.

"Маас вместе со своим французским коллегой Ле Дрианом проведет переговоры с главой МИД Украины Кулебой", – сказала она.

В свою очередь, Кулеба сегодня рассказал, что в Брюсселе примет участие во встрече министров иностранных дел стран ЕС в рамках подготовки к саммиту Восточного партнерства.

"У меня будет встреча с руководством НАТО, я проведу ряд двусторонних встреч с коллегами-министрами и еврокомиссарами", – сказал он.

Министр отметил, что главной темой его переговоров в Брюсселе будет безопасность.