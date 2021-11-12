Испания изменила правила въезда для украинцев

Испания стала еще одной страной, которая не будет закрывать границы для украинцев, несмотря на рекомендации Евросоюза, сообщает Деловая столица.

"Испания останется открытой для путешествий украинцев, которые полностью вакцинировались. Решение вступит в силу 15.11" , — написал в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба..

Согласно информации МИД Украины, до 14 ноября включительно поездки в Испанию возможны без предоставления справок о вакцинации или отрицательных результатов тестирования на коронавирус при условии заблаговременного заполнения формуляра санитарного контроля.

Іспанія залишиться відкритою для подорожей українців, які повністю вакцинувалися. Рішення набуде чинності 15.11. До того все залишається, як є.#ВакцинуйсяТаМандруйМЗС продовжує працювати над збереженням свободи подорожей.Усі умови в’їзду до Іспанії????https://t.co/8RkEzCg6Yk — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) November 12, 2021

С 15 ноября для въезда в Испанию необходимо предъявить:

справку о полном курсе вакцинации от СOVID-19 вакциной, признанной Всемирной организацией здравоохранения (Comiranty/BionTech/Pfizer, AstraZeneca/Vaxzervria, Covishield, Janssen, Moderna, Coronavac/Sinovac) или Европейским агентством лекарственных средств /Pfizer, Janssen, AstraZeneca/Vaxzervria, Spikevax/Moderna);

диагностическую справку (негативный результат ПЦР-тестирования за 72 часа до въезда или отрицательный результат тестирования на наличие антигенов за 48 часов до въезда);

справку о выздоровлении, которая будет признаваться в течение 180 дней и после истечения 11 дней со дня получения первого положительного тестирования на коронавирус.

Все пассажиры, прибывающие в Испанию воздушным или морским транспортом, в том числе с целью транзита, должны заранее заполнить формуляр санитарного контроля (на портале Минздрава Испании или загрузив мобильное приложение Spain Travel Health -SpTH- на телефон) и получить QR код для предоставления по требованию представителей компании перевозчика перед посадкой, а также служб санитарного контроля в пункте пропуска в порту или аэропорту по прибытии в Испанию.

Все пассажиры подлежат прохождению санитарного контроля в первом пункте въезда, который предусматривает как минимум проверку документов, визуальное обследование и замер температуры бесконтактным способом.