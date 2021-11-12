В Германии призвали Украину не вмешиваться в газовую политику Европы

В Бундестаге заявили, что НАК "Нафтогаз Украины" не имеет права вмешиваться в дела ЕС и Германии, которые касаются поставок газа. Как рассказал руководитель энергетического комитета Клаус Эрнст, заявка госкомпании на привлечение к сертификации "Северного потока-2" имеет цель не допустить запуск трубопровода, сообщает Обозреватель.

"Нафтогаз" и "Оператор ГТС Украины" подали заявки на участие в сертификации "Северного потока-2" в октябре.

В Германии должны принять решение касательно участия "Оператора ГТС Украины" в процессе сертификации "Северного потока-2" уже на текущей неделе. Помимо этого, в процессе будет принимать участие польская нефтегазовая госкомпания PGNiG. Она не будет иметь права вето, но сможет привести свои аргументы в ходе процедуры.

Украинские компании вместе с польской PGNiG имеют общую позицию в вопросе возможного запуска российского трубопровода и выступают против него. Проект угрожает национальной безопасности Украины, а также разрушает европейскую энергоархитектуру и пытается обойти правила ЕС.

"Сертификация Nord Stream-2 AG нарушит права и коммерческие интересы "Оператора ГТС Украины", что является основанием для нашей заявки немецкому регулятору. "Северный поток-2" не направлен на диверсификацию маршрутов транспортировки газа и угрожает безопасности поставок газа в Европу" , – заявил гендиректор "ОГТСУ" Сергей Макогон.

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