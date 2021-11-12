Данилов отреагировал на статью Bloomberg о рисках вторжения РФ

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что у статьи Bloomberg о вероятном полномасштабном наступлении России нет никакой новости, сообщает УНИАН.

Он отметил, что Украина уже восемь лет находится в состоянии войны с Россией, поэтому намерения РФ ей известны.

"Они волнами периодически накатываются. США нас постоянно предупреждают. Вы думаете – это первый раз? У нас постоянный обмен информацией и процедура сотрудничества, разведывательные сообщества общаются. Никакой новости для нас здесь нет" , - сказал он.

Секретарь СНБО в очередной раз подчеркнул, что концентрации войск России непосредственно на границе с Украиной нет, однако допустил, не уточнив, что она может происходить в других местах.

11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину.

В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещениями российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".